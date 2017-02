YVELINES - Une deuxième disparition inquiétante près de Rambouillet

La famille, comme les enquêteurs sont toujours sans nouvelle ce dimanche soir de Mona, jeune femme de 23 ans disparue depuis mardi dans la région de Rambouillet. (Voir notre précédent article). Un jeune garçon est également recherché dans la même région. Martin a 24 ans, il a quitté son domicile vendredi soir. Sa voiture a été retrouvée devant le camp militaire, en limite de Poigny-la-Forêt. La gendarmerie lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux : « Le vendredi 17 février vers 19h, ce jeune homme de 24 ans a quitté son domicile et n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Il a disparu dans le secteur de Poigny la Forêt (Yvelines - proche Rambouillet). Il mesure 1,85 mètre pour 85 kilos, athlétique, il est vêtu d'une doudoune noire, d'un sweet foncé à capuche et d'un pantalon de couleur bordeaux. Si vous l'avez aperçu au cours du week-end ou si vous détenez des informations utiles liées à sa disparition, n'hésitez pas à aviser immédiatement la brigade de gendarmerie de Rambouillet au 01 61 08 61 50 ».

Impossible, pour l’heure, d’établir un lien entre ces deux affaires. « Mais deux jeunes du même âge qui disparaissent dans le même secteur en l’espace de quelques jours, ça interroge quand-même », commente une proche de Mona, à nos confrères du Parisien.