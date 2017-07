VOLLEY - Châteaudun et Chartres fixés

Les poules de Nationales sont tombées. Le Chartres Volley-Ball est dans la poule F avec Saint-Jean-de-Braye et Saint-Denis-en-Val. Premier match de la saison, il aura lieu le 1er octobre, à Milly-la-Forêt. Des Chartrains qui évolueront à domicile la première fois, le 15 octobre, contre Boulogne-Billancourt.

Et en N2, Châteaudun est dans la Poule C et recevra dès l'ouverture, le 24 septembre. Premier adversaire des Dunois, Asnières. Pour les féminines en N3 (poule F), la saison débutera également, le 1er octobre, à domicile face à Laval.