VILLEMAURY - Philippe Jubault élu maire

Philippe Jubault élu maire de Villemaury. L'ancien élu de Lutz-en-Dunois, a été désigné lundi soir pour diriger la nouvelle commune qui regroupe Ozoir-le-Breuil, Saint-Cloud-en-Dunois, Lutz-en-Dunois et Civry. Jérôme Leclerc, Etienne Triau et Philippe Pinsard demeurent maire délégué de leur commune et Stéphane Juchet prend la fonction de maire délégué à Lutz. Prochain conseil municipal de Villemaury : jeudi 12 janvier, à 20 heures, toujours à la salle des fêtes de Saint-Cloud-en-Dunois.