VERNOUILLET - Le festival Ecofilm s'ouvre ce soir

Il sera question d'environnement ce mardi soir à l'Agora de Vernouillet avec le lancement du festival Ecofilm. Cet événement, dont c'est la 12e édition, a pour but d'éveiller les consciences sur ces problématiques et le public scolaire est particulièrement ciblé. Le festival dure jusqu'au 3 février. Les questions environnementales sont plus que j'amais d'actualité expliquait notre invité, Gilles le Strat, du festival.