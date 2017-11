TRAIL - Le Trail contre le temps perdu le 25 novembre à Illiers

La quatrième édition du “Trail contre le Temps Perdu” se déroulera le samedi 25 novembre à Illiers-Combray.. Au programme notamment les courses adultes de 8,5km et 17km qui restent liées à la Vallée du Loir et à la mémoire de Proust. Les inscriptions sont ouvertes mais le nombre de dossards est limité à 600 sur chaque course. L'année dernière, la manifestation avait réuni plus de 1.000 coureurs. Tous les renseignements sur le site : trailcontreletempsperdu.fr.