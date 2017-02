THIRON-GARDAIS - Deux blessés légers dans un accident

Deux voitures se sont percutées sur la D922 cet après-midi à Thiron-Gardais. L'accident s'est produit à 14h45. Les véhicules ont fini leur course dans le fossé. Un homme de 73 ans et une femme de 69 ans ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital de Nogent-le-Rotrou.