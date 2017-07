SAINT-AUBIN-DES-BOIS - Le trail "un gars; une fille" fait le plein

3e édition ce vendredi du trail « un gars, une fille » à Saint-Aubin des Bois. Une course en rose et bleu qui se déroule par duo homme-femme sur une distance totale de 8,5 kilomètres. Depuis sa création, l'épreuve connaît un succès croissant chaque année, explique Thierry Mommessin, Président de l'association « les G.O. D'Halloween », qui organise l'événement.

Un concept proposé par Thierry Mommessin.

Pour Thierry Mommessin, l'essentiel est que le trail reste accessible à tous.

Des propos recueillis par Julien CARRARA. Vous l'avez entendu, plusieurs animations seront au programme. Le départ de la course aura lieu à 15h.