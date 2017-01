RUGBY - Le RCPN confirme sa bonne forme

Le RCPN est en forme en ce début d'année, et l'a encore montré, diamnche, avec une seconde victoire en 2017. Nogent a battu Sancerre 20 à 7 et confirme son intentions de jouer les play-offs. En revanche pour Dreux, et malgré une belle bataille, nouvelle bulle face au leader. Les Drouais ont perdu 15-0 face à Issoudun.