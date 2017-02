REGION - Le tourisme accuse le coup

Chute de la fréquentation touristique en 2016 dans la Région. Elle baisse de 1,2% par rapport à l'an passé. Les inondations et le contexte d'insécurité actuel ont découragé les touristes étrangers et pénalisé l’hôtellerie de plein air. Le nombre de nuitées a reculé de 3.8% dans les campings. La clientèle étrangère s’est faite beaucoup plus rare (-11.8%)