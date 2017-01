REGION - Des figurants recherchés pour un film tourné à Orléans

Pour les besoins du second long-métrage de Mikael Buch intitulé « Simon et Théodore » avec Félix Moati, Mélanie Bernier et Audrey Lamy qui se tournera à Orléans et dans ses environs en février et mars prochain, des figurants sont recherchés, de préférence avec une expérience devant la caméra.

Le film raconte l'histoire de deux personnages en quête d'identité, l'un sur le point de devenir père, l'autre est un adolescent qui n'a jamais connu le sien. Le temps d'une nuit, ces deux écorchés vif vont se lancer dans un périple existentiel aussi cocasse que touchant.

Les candidats peuvent envoyer leur CV accompagné d'une photo récente, de leur lieu de résidence, et de leur âge par l'intermédiaire du site www.figurants.com