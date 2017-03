REGION CENTRE – Une convention pour manger plus local dans les lycées

A l'occasion du Salon de l'agriculture, la région Centre-Val de Loire indique qu'elle soutient les filières agricoles locales et biologiques. Mardi, le président de la région, François Bonneau, a signé un protocole avec la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire et Bio Centre pour renforcer l'utilisation des produits bios, de saison et de proximité dans les établissements scolaires de la région. L'année scolaire 2016-2017 est consacrée à l'expérimentation de la mesure dans une dizaine de lycées pour la généraliser à la rentrée 2017-2018.L'objectif est d'atteindre 20% de ces produits locaux dans les assiettes des lycéens d'ici 2020.