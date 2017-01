REGION - 2% des actifs vont au travail à vélo

Et si certains prennent le train ou encore la voiture pour aller travailler, d'autres choisissent le vélo. Dans la région, un peu plus de 2% des actifs vont travailler à vélo selon l'INSEE. Le cycliste type est plutôt urbain et parcourt en général moins de 3 km. C'est 4% des actifs par exemple à Orléans et jusqu'à 7% des actifs pour la ville de Tours.