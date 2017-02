RAMBOUILLET - Mobilisés après la disparition inquiétante de Mona

A Rambouillet, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées, place Félix Faure, ce samedi après-midi après la disparition de Mona. Cette jeune femme de 23 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 14 février dernier. Voir notre article de dimanche dernier. Dans le public l'acteur Roland Giraud venu en ami soutenir la famille, lui qui a perdu sa fille assassinée voilà 12 ans. Le rassemblement était organisé par les proches pour demander plus de moyens pour la retrouver. Un appel au secours aux forces de police, pas suffisamment mobilisées du fait que Mona est majeure.

La mère de Mona décrit sa fille, étudiante aux Beaux-Arts, comme une jeune femme « sensible, douée, talentueuse et qui aime la vie ». Le jour de sa disparition, elle a téléphoné à son petit-ami à 16h depuis Rambouillet. Il l'a rappelée 20 minutes plus tard sans réussir à la joindre. Depuis, plus rien.

La jeune femme portait au moment de sa disparition un manteau ample moutarde et un sac a dos en cuir marron. Elle mesure 1m65 et a les cheveux longs châtains et les yeux marron.

Toute personne ayant aperçue Mona peut contacter le commissariat de Guyancourt : 01 30 48 26 70.