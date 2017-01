PRIMAIRES DE LA GAUCHE - Benoit Hamon s'impose en Eure-et-Loir comme en France

Résultats Eure-et-Loir : Benoit Hamon 56,2% ; Manuel Valls 43,7%. Benoit Hamont arrive en tête dans 38 bureaux de votes sur les 47 du département. Seuls 9 ont placé en tête l'ancien premier ministre Manuel Valls (Brou, le Coudray, Lucé, Mainvilliers, Margon, 2 des 3 bureaux de Nogent-le-Rotrou, Prunay-le-Gillon et Toury).

Résultats Loir-et-Cher : Benoit Hamon en tête.

Résultats Loiret (partiel 72 bureaux) : Hamon 56,6%

Résultats Orne : Hamon 56,7%

Résultats Sarthe : Hamon 55,6%.

Estimation France : Benoit Hamon 58.7% ; Manuel Valls 41.3%

Résultat Eure-et-Loir par bureau de votes :

BUREAUX Valls Hamon ABONDANT 37,9% 62,1% AMILLY 45,6% 54,4% ANET 39,0% 61,0% AUNEAU 44,7% 55,3% AUTHON-DU-PERCHE 45,4% 54,7% BONNEVAL 48,1% 51,9% BROU 55,0% 45,0% CHAMPHOL 49,0% 51,0% CHARTRES 39,9% 60,1% CHARTRES 44,8% 55,2% CHARTRES 43,6% 56,4% CHARTRES 37,6% 62,4% CHARTRES 40,4% 59,6% CHATEAUDUN 47,5% 52,5% CHATEAUDUN 41,2% 58,8% CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 43,7% 56,3% CLOYES 35,3% 64,7% COURVILLE 32,1% 67,9% DREUX 1 31,5% 68,5% DREUX 2 33,5% 66,5% EPERNON 36,4% 63,6% FONTAINE-LA-GUYON 44,4% 55,6% GALLARDON 33,6% 66,4% ILLIERS-COMBRAY 39,0% 61,0% LA LOUPE 42,7% 57,3% LE COUDRAY 55,3% 44,7% LES VILLAGES-VOVEENS 46,1% 53,9% LEVES 41,6% 58,4% LUCE 52,8% 47,2% LUISANT 49,8% 50,3% LURAY 48,8% 51,2% MAINVILLIERS 53,9% 46,2% MARGON 55,3% 44,7% NOGENT-LE-ROI 39,0% 61,0% NOGENT-LE- ROTROU 42,6% 57,4% NOGENT-LE-ROTROU 57,9% 42,1% NOGENT-LE-ROTROU 60,5% 39,5% ORGERES-EN-BEAUCE 46,9% 53,1% PIERRES 37,2% 62,8% PRUNAY LE GILLON 55,6% 44,4% SAINT-PIAT 43,1% 56,9% SAINT-REMY-SUR-AVRE 45,5% 54,6% SENONCHES 49,5% 50,5% SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 46,1% 53,9% THIRON-GARDAIS 49,5% 50,5% TOURY 54,6% 45,5% VERNOUILLET 42,5% 57,5%

20h40 - France : Benoit Hamon largement en tête.

Résultats Mainvilliers : Valls 54 %.

Résultats La Loupe : Hamon 57 %.

Résultats Margon : Valls 55 %

20H30 - Loir-et-Cher, à Vendôme, Benoit Hamon en tête. A Beauchène : Hamon largement en tête. A Morée Hamon 75 voix, Valls 54.

Loiret, sur 80 % des bulletins dépouillés, Hamont 57 %, Valls 43 %

20H25 - Résultats Châteaudun, Benoit Hamon arrive en tête dans les deux bureaux de votes (52,5 et 58,2%). A Cloyes-sur-le-Loir c'est également Hamon en tête avec 64,7 % des votants.

20H10 - Résultats : La Loupe : Hamon 57,3 %

Résultats : Les Villages-Vovéens : Hamon 53,94 %

Résultats : Orgères-en-Beauce : Hamon 53,1.

Résultats : Nogent-le-Rotrou Hamon 57,4 dans le bureau, Valls dans les deux autres bureaux (57,9 % et 60,5%).

Résultats : Toury : Valls 54,5 %

Loir-et-Cher : Benoit Hamon en tête à Oucques et Montoire-sur-le-Loir. A Romorantin en revanche, c'est Manuel Vals qui est arrivé en tête.

France : Benoit Hamon arriverait largement en tête selon les premières estimations.

19H20 - Le second tour des primaires de la Belle Alliance a attiré plus de votants. A 17h, la participation était en hausse de 22,8 % en France sur une estimation des 75 % des bureaux de vote. En Eure-et-Loir, aussi, le nombre de votants est en hausse. Dans le Loir-et-Cher, le PS indique avoir comptabilisé 7562 votants à 17h contre 6198 à la même heure dimanche dernier. C'était déjà 500 de plus qu'à la clôture au premier tour.