PRESIDENTIELLE - Emmanuel Macron élu président de la République, 60,26% en Eure-et-Loir

En Eure-et-Loir, Emmanuel Macron obtient 60,26% des suffrages exprimés. Dans le Loir-et-Cher le nouveau président de la République obtient 60,46% et dans le Loiret 63,16%.

Emmanuel Macron Marine Le Pen Emmanuel Macron Marine Le Pen Eure-et-Loir - Total 122198 80572 60,26% 39,74% Abondant 637 459 58,12% 41,88% Allaines-Mervilliers 72 86 45,57% 54,43% Allainville 44 38 53,66% 46,34% Allonnes 73 74 49,66% 50,34% Alluyes 219 176 55,44% 44,56% Amilly 638 379 62,73% 37,27% Anet 786 585 57,33% 42,67% Ardelles 45 55 45,00% 55,00% Ardelu 14 17 45,16% 54,84% Argenvilliers 107 92 53,77% 46,23% Arrou 1011 995 50,40% 49,60% Aunay-sous-Auneau 433 299 59,15% 40,85% Aunay-sous-Crécy 170 164 50,90% 49,10% Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 1438 984 59,37% 40,63% Les Autels-Villevillon 40 45 47,06% 52,94% Authon-du-Perche 313 291 51,82% 48,18% Baigneaux 40 51 43,96% 56,04% Bailleau-Armenonville 434 274 61,30% 38,70% Bailleau-le-Pin 440 362 54,86% 45,14% Bailleau-l'Évêque 368 250 59,55% 40,45% Barjouville 696 252 73,42% 26,58% Barmainville 24 31 43,64% 56,36% Baudreville 46 70 39,66% 60,34% La Bazoche-Gouet 305 360 45,86% 54,14% Bazoches-en-Dunois 78 56 58,21% 41,79% Bazoches-les-Hautes 65 137 32,18% 67,82% Beauche 63 91 40,91% 59,09% Beaumont-les-Autels 124 103 54,63% 45,37% Beauvilliers 90 72 55,56% 44,44% Belhomert-Guéhouville 203 198 50,62% 49,38% Berchères-les-Pierres 321 219 59,44% 40,56% Berchères-Saint-Germain 245 190 56,32% 43,68% Berchères-sur-Vesgre 282 176 61,57% 38,43% Bérou-la-Mulotière 87 102 46,03% 53,97% Béthonvilliers 45 33 57,69% 42,31% Béville-le-Comte 398 414 49,01% 50,99% Billancelles 80 71 52,98% 47,02% Blandainville 73 40 64,60% 35,40% Boissy-en-Drouais 63 60 51,22% 48,78% Boissy-lès-Perche 172 119 59,11% 40,89% Boisville-la-Saint-Père 202 139 59,24% 40,76% Boncé 63 64 49,61% 50,39% Boncourt 91 66 57,96% 42,04% Bonneval 1336 947 58,52% 41,48% Bouglainval 247 191 56,39% 43,61% Le Boullay-les-Deux-Églises 59 86 40,69% 59,31% Le Boullay-Mivoye 129 99 56,58% 43,42% Le Boullay-Thierry 140 130 51,85% 48,15% La Bourdinière-Saint-Loup 182 171 51,56% 48,44% Boutigny-Prouais 588 358 62,16% 37,84% Bouville 122 145 45,69% 54,31% Bréchamps 108 73 59,67% 40,33% Brezolles 338 371 47,67% 52,33% Briconville 66 41 61,68% 38,32% Brou 922 772 54,43% 45,57% Broué 238 203 53,97% 46,03% Brunelles 175 113 60,76% 39,24% Bû 568 453 55,63% 44,37% Bullainville 53 27 66,25% 33,75% Bullou 47 80 37,01% 62,99% Cernay 18 27 40,00% 60,00% Challet 119 101 54,09% 45,91% Champhol 1448 605 70,53% 29,47% Champrond-en-Gâtine 120 189 38,83% 61,17% Champrond-en-Perchet 138 108 56,10% 43,90% Champseru 85 98 46,45% 53,55% La Chapelle-d'Aunainville 76 39 66,09% 33,91% La Chapelle-du-Noyer 332 210 61,25% 38,75% La Chapelle-Forainvilliers 48 47 50,53% 49,47% La Chapelle-Fortin 47 63 42,73% 57,27% Chapelle-Guillaume 48 67 41,74% 58,26% Chapelle-Royale 93 89 51,10% 48,90% Charbonnières 81 65 55,48% 44,52% Charonville 70 85 45,16% 54,84% Charpont 171 140 54,98% 45,02% Chartainvilliers 239 159 60,05% 39,95% Chartres 12053 4110 74,57% 25,43% Chassant 97 80 54,80% 45,20% Châtaincourt 58 79 42,34% 57,66% Châteaudun 3326 1765 65,33% 34,67% Châteauneuf-en-Thymerais 552 545 50,32% 49,68% Les Châtelets 29 36 44,62% 55,38% Les Châtelliers-Notre-Dame 43 50 46,24% 53,76% Châtenay 51 56 47,66% 52,34% Chaudon 436 358 54,91% 45,09% Chauffours 81 65 55,48% 44,52% La Chaussée-d'Ivry 237 304 43,81% 56,19% Cherisy 578 347 62,49% 37,51% Chuisnes 245 252 49,30% 50,70% Cintray 130 105 55,32% 44,68% Clévilliers 179 187 48,91% 51,09% Cloyes-les-3-Rivières 1700 1425 54,40% 45,60% Coltainville 281 189 59,79% 40,21% Combres 122 152 44,53% 55,47% Conie-Molitard 137 103 57,08% 42,92% Corancez 151 83 64,53% 35,47% Cormainville 78 46 62,90% 37,10% Les Corvées-les-Yys 86 84 50,59% 49,41% Le Coudray 1508 595 71,71% 28,29% Coudray-au-Perche 94 89 51,37% 48,63% Coudreceau 87 120 42,03% 57,97% Coulombs 460 303 60,29% 39,71% Courbehaye 31 37 45,59% 54,41% Courville-sur-Eure 711 539 56,88% 43,12% Crécy-Couvé 84 57 59,57% 40,43% Croisilles 121 128 48,59% 51,41% La Croix-du-Perche 51 46 52,58% 47,42% Crucey-Villages 157 163 49,06% 50,94% Dambron 21 22 48,84% 51,16% Dammarie 522 328 61,41% 38,59% Dampierre-sous-Brou 134 134 50,00% 50,00% Dampierre-sur-Avre 198 178 52,66% 47,34% Dancy 50 61 45,05% 54,95% Dangeau 203 269 43,01% 56,99% Dangers 142 89 61,47% 38,53% Denonville 168 194 46,41% 53,59% Digny 229 263 46,54% 53,46% Donnemain-Saint-Mamès 167 161 50,91% 49,09% Dreux 7362 2712 73,08% 26,92% Droue-sur-Drouette 525 185 73,94% 26,06% Écluzelles 62 27 69,66% 30,34% Écrosnes 259 150 63,33% 36,67% Eole en Beauce 285 273 51,08% 48,92% Épeautrolles 53 38 58,24% 41,76% Épernon 1631 772 67,87% 32,13% Ermenonville-la-Grande 85 83 50,60% 49,40% Ermenonville-la-Petite 58 42 58,00% 42,00% Escorpain 62 65 48,82% 51,18% Les Étilleux 49 55 47,12% 52,88% Faverolles 327 137 70,47% 29,53% Favières 124 156 44,29% 55,71% Le Favril 93 86 51,96% 48,04% La Ferté-Vidame 177 158 52,84% 47,16% Fessanvilliers-Mattanvilliers 31 50 38,27% 61,73% Flacey 64 62 50,79% 49,21% Fontaine-la-Guyon 250 236 51,44% 48,56% Fontaine-les-Ribouts 57 67 45,97% 54,03% Fontaine-Simon 250 236 51,44% 48,56% Fontenay-sur-Conie 54 35 60,67% 39,33% Fontenay-sur-Eure 367 186 66,37% 33,63% La Framboisière 87 102 46,03% 53,97% Francourville 206 205 50,12% 49,88% Frazé 139 134 50,92% 49,08% Fresnay-le-Comte 84 93 47,46% 52,54% Fresnay-le-Gilmert 70 54 56,45% 43,55% Fresnay-l'Évêque 155 171 47,55% 52,45% Frétigny 163 115 58,63% 41,37% Friaize 44 85 34,11% 65,89% Fruncé 102 106 49,04% 50,96% Gallardon 960 653 59,52% 40,48% Garancières-en-Beauce 83 45 64,84% 35,16% Garancières-en-Drouais 98 46 68,06% 31,94% Garnay 319 175 64,57% 35,43% Gas 255 165 60,71% 39,29% Gasville-Oisème 483 233 67,46% 32,54% La Gaudaine 58 38 60,42% 39,58% Le Gault-Saint-Denis 178 148 54,60% 45,40% Gellainville 181 126 58,96% 41,04% Germainville 93 70 57,06% 42,94% Gilles 151 122 55,31% 44,69% Gohory 78 89 46,71% 53,29% Gommerville 166 154 51,88% 48,13% Gouillons 75 80 48,39% 51,61% Goussainville 385 284 57,55% 42,45% Guainville 199 163 54,97% 45,03% Le Gué-de-Longroi 242 167 59,17% 40,83% Guilleville 40 69 36,70% 63,30% Guillonville 115 121 48,73% 51,27% Hanches 886 512 63,38% 36,62% Happonvilliers 67 91 42,41% 57,59% Havelu 49 27 64,47% 35,53% Houville-la-Branche 150 102 59,52% 40,48% Houx 275 156 63,81% 36,19% Illiers-Combray 854 632 57,47% 42,53% Intréville 41 33 55,41% 44,59% Jallans 250 197 55,93% 44,07% Janville 390 352 52,56% 47,44% Jaudrais 81 99 45,00% 55,00% Jouy 670 369 64,49% 35,51% Lamblore 80 126 38,83% 61,17% Landelles 194 136 58,79% 41,21% Lanneray 143 154 48,15% 51,85% Laons 171 172 49,85% 50,15% Les Villages Vovéens 942 873 51,90% 48,10% Léthuin 43 73 37,07% 62,93% Levainville 131 88 59,82% 40,18% Lèves 1845 850 68,46% 31,54% Levesville-la-Chenard 46 66 41,07% 58,93% Logron 170 134 55,92% 44,08% Loigny-la-Bataille 74 50 59,68% 40,32% Lormaye 189 104 64,51% 35,49% La Loupe 717 621 53,59% 46,41% Louville-la-Chenard 83 60 58,04% 41,96% Louvilliers-en-Drouais 62 53 53,91% 46,09% Louvilliers-lès-Perche 36 53 40,45% 59,55% Lucé 3988 2220 64,24% 35,76% Luigny 69 123 35,94% 64,06% Luisant 2589 962 72,91% 27,09% Lumeau 37 57 39,36% 60,64% Luplanté 118 96 55,14% 44,86% Luray 530 236 69,19% 30,81% Magny 187 148 55,82% 44,18% Maillebois 260 256 50,39% 49,61% Maintenon 1406 740 65,52% 34,48% Mainvilliers 3035 1237 71,04% 28,96% Maisons 83 95 46,63% 53,37% La Mancelière 48 47 50,53% 49,47% Manou 136 159 46,10% 53,90% Marboué 312 285 52,26% 47,74% Marchéville 124 121 50,61% 49,39% Marchezais 101 68 59,76% 40,24% Margon 475 242 66,25% 33,75% Marolles-les-Buis 83 55 60,14% 39,86% Marville-Moutiers-Brûlé 269 208 56,39% 43,61% Meaucé 127 144 46,86% 53,14% Méréglise 22 19 53,66% 46,34% Mérouville 76 43 63,87% 36,13% Meslay-le-Grenet 123 65 65,43% 34,57% Meslay-le-Vidame 131 127 50,78% 49,22% Le Mesnil-Simon 140 194 41,92% 58,08% Le Mesnil-Thomas 87 109 44,39% 55,61% Mévoisins 221 142 60,88% 39,12% Mézières-au-Perche 44 29 60,27% 39,73% Mézières-en-Drouais 364 184 66,42% 33,58% Miermaigne 63 64 49,61% 50,39% Mignières 339 203 62,55% 37,45% Mittainvilliers 229 172 57,11% 42,89% Moinville-la-Jeulin 34 34 50,00% 50,00% Moléans 158 116 57,66% 42,34% Mondonville-Saint-Jean 30 15 66,67% 33,33% Montboissier 98 71 57,99% 42,01% Montharville 27 24 52,94% 47,06% Montigny-le-Chartif 128 152 45,71% 54,29% Montigny-sur-Avre 76 76 50,00% 50,00% Montireau 51 46 52,58% 47,42% Montlandon 66 69 48,89% 51,11% Montreuil 155 107 59,16% 40,84% Morainville 13 3 81,25% 18,75% Morancez 651 383 62,96% 37,04% Moriers 80 49 62,02% 37,98% Morvilliers 39 49 44,32% 55,68% Mottereau 53 41 56,38% 43,62% Moulhard 49 55 47,12% 52,88% Moutiers 70 68 50,72% 49,28% Néron 249 113 68,78% 31,22% Neuvy-en-Beauce 55 58 48,67% 51,33% Neuvy-en-Dunois 91 88 50,84% 49,16% Nogent-le-Phaye 498 257 65,96% 34,04% Nogent-le-Roi 983 713 57,96% 42,04% Nogent-le-Rotrou 3057 1606 65,56% 34,44% Nogent-sur-Eure 170 87 66,15% 33,85% Nonvilliers-Grandhoux 114 107 51,58% 48,42% Nottonville 68 92 42,50% 57,50% Oinville-Saint-Liphard 77 82 48,43% 51,57% Oinville-sous-Auneau 78 91 46,15% 53,85% Ollé 175 139 55,73% 44,27% Orgères-en-Beauce 235 248 48,65% 51,35% Ormoy 71 61 53,79% 46,21% Orrouer 74 84 46,84% 53,16% Ouarville 143 123 53,76% 46,24% Ouerre 236 160 59,60% 40,40% Oulins 287 315 47,67% 52,33% Oysonville 115 144 44,40% 55,60% Péronville 57 77 42,54% 57,46% Pierres 858 497 63,32% 36,68% Les Pinthières 44 40 52,38% 47,62% Poinville 42 32 56,76% 43,24% Poisvilliers 134 78 63,21% 36,79% Pontgouin 255 234 52,15% 47,85% Poupry 32 22 59,26% 40,74% Prasville 110 128 46,22% 53,78% Pré-Saint-Évroult 90 72 55,56% 44,44% Pré-Saint-Martin 48 65 42,48% 57,52% Prudemanche 66 61 51,97% 48,03% Prunay-le-Gillon 311 231 57,38% 42,62% La Puisaye 95 59 61,69% 38,31% Le Puiset 94 89 51,37% 48,63% Puiseux 34 48 41,46% 58,54% Réclainville 58 41 58,59% 41,41% Les Ressuintes 39 48 44,83% 55,17% Revercourt 12 8 60,00% 40,00% Rohaire 34 58 36,96% 63,04% Roinville 125 128 49,41% 50,59% Rouvray-Saint-Denis 96 131 42,29% 57,71% Rouvres 265 183 59,15% 40,85% Rueil-la-Gadelière 128 126 50,39% 49,61% Saint-Ange-et-Torçay 81 85 48,80% 51,20% Saint-Arnoult-des-Bois 255 186 57,82% 42,18% Saint-Aubin-des-Bois 300 231 56,50% 43,50% Saint-Avit-les-Guespières 101 91 52,60% 47,40% Saint-Bomer 48 55 46,60% 53,40% Saint-Christophe 49 44 52,69% 47,31% Saint-Denis-d'Authou 182 148 55,15% 44,85% Saint-Denis-des-Puits 41 35 53,95% 46,05% Saint-Denis-les-Ponts 605 369 62,11% 37,89% Sainte-Gemme-Moronval 326 175 65,07% 34,93% Saint-Éliph 271 236 53,45% 46,55% Saint-Éman 26 37 41,27% 58,73% Saint-Georges-sur-Eure 901 590 60,43% 39,57% Saint-Germain-le-Gaillard 111 84 56,92% 43,08% Saint-Jean-de-Rebervilliers 67 71 48,55% 51,45% Saint-Jean-Pierre-Fixte 86 78 52,44% 47,56% Saint-Laurent-la-Gâtine 167 94 63,98% 36,02% Saint-Léger-des-Aubées 82 50 62,12% 37,88% Saint-Lubin-de-Cravant 31 17 64,58% 35,42% Saint-Lubin-de-la-Haye 292 164 64,04% 35,96% Saint-Lubin-des-Joncherets 941 835 52,98% 47,02% Saint-Lucien 121 53 69,54% 30,46% Saint-Luperce 287 197 59,30% 40,70% Saint-Maixme-Hauterive 126 103 55,02% 44,98% Saint-Martin-de-Nigelles 567 271 67,66% 32,34% Saint-Maurice-Saint-Germain 92 92 50,00% 50,00% Saint-Maur-sur-le-Loir 134 84 61,47% 38,53% Saint-Ouen-Marchefroy 141 46 75,40% 24,60% Saint-Piat 414 205 66,88% 33,12% Saint-Prest 822 318 72,11% 27,89% Saint-Rémy-sur-Avre 814 809 50,15% 49,85% Saint-Sauveur-Marville 271 243 52,72% 47,28% Saint-Victor-de-Buthon 144 157 47,84% 52,16% Sainville 263 205 56,20% 43,80% Sancheville 171 209 45,00% 55,00% Sandarville 104 109 48,83% 51,17% Santeuil 71 78 47,65% 52,35% Santilly 55 102 35,03% 64,97% La Saucelle 70 47 59,83% 40,17% Saulnières 165 154 51,72% 48,28% Saumeray 116 133 46,59% 53,41% Saussay 249 289 46,28% 53,72% Senantes 209 121 63,33% 36,67% Senonches 774 725 51,63% 48,37% Serazereux 115 144 44,40% 55,60% Serville 95 100 48,72% 51,28% Soizé 83 94 46,89% 53,11% Sorel-Moussel 477 450 51,46% 48,54% Souancé-au-Perche 163 143 53,27% 46,73% Soulaires 140 112 55,56% 44,44% Sours 591 413 58,86% 41,14% Terminiers 205 234 46,70% 53,30% Theuville 214 192 52,71% 47,29% Le Thieulin 94 118 44,34% 55,66% Thimert-Gâtelles 297 300 49,75% 50,25% Thiron-Gardais 254 239 51,52% 48,48% Thivars 391 190 67,30% 32,70% Thiville 113 111 50,45% 49,55% Tillay-le-Péneux 73 87 45,63% 54,38% Toury 589 635 48,12% 51,88% Trancrainville 42 39 51,85% 48,15% Tremblay-les-Villages 503 597 45,73% 54,27% Tréon 379 329 53,53% 46,47% Trizay-Coutretot-Saint-Serge 151 122 55,31% 44,69% Trizay-lès-Bonneval 85 77 52,47% 47,53% Umpeau 101 86 54,01% 45,99% Unverre 308 327 48,50% 51,50% Varize 59 54 52,21% 47,79% Vaupillon 104 150 40,94% 59,06% Ver-lès-Chartres 338 141 70,56% 29,44% Vernouillet 3056 1347 69,41% 30,59% Vert-en-Drouais 314 288 52,16% 47,84% Vichères 105 82 56,15% 43,85% Vierville 27 24 52,94% 47,06% Vieuvicq 114 126 47,50% 52,50% Villampuy 78 75 50,98% 49,02% Villars 36 37 49,32% 50,68% Villeau 43 32 57,33% 42,67% Villebon 19 26 42,22% 57,78% Villemaury 363 392 48,08% 51,92% Villemeux-sur-Eure 452 374 54,72% 45,28% Villiers-le-Morhier 436 257 62,91% 37,09% Villiers-Saint-Orien 58 45 56,31% 43,69% Vitray-en-Beauce 72 87 45,28% 54,72% Voise 74 68 52,11% 47,89% Yermenonville 184 129 58,79% 41,21% Yèvres 164 148 52,56% 47,44% Ymeray 140 117 54,47% 45,53% Ymonville 509 482 51,36% 48,64%



PHILIPPE VIGIER (UDI, député maire de Cloyes-les-3-Rivières) : Je tiens à féliciter sincèrement Emmanuel Macron pour son élection. Je lui adresse également tous mes voeux de réussite dans la difficile mission qu'il aura à mener au service de la France. Je salue le fait qu'à travers son élection, les Françaises et les Français se soient clairement prononcés contre le projet de déclin national porté par Marine Le Pen. Pour autant, l'importance de l'abstention et le score réalisé par la candidate du Front National nous interpellent. Ils doivent surtout nous exhorter à apporter une puissante réponse collective aux crises économique, sociale, morale, écologique, sécuritaire, identitaire, et culturelle que traverse la France. Je pense en particulier aux territoires ruraux qui, au travers de ce vote, ont envoyé un message de détresse. Les élections législatives permettront de trancher avec clarté ce débat. Je veux enfin souligner que des millions de Françaises et de Français ont voté en faveur d'Emmanuel Macron pour éviter une victoire du Front National. Emmanuel Macron est aujourd'hui le dépositaire du sens de ce vote, ce qui doit le conduire à rassembler le plus largement possible et à respecter la sensibilité de toutes celles et toutes ceux qui l'ont soutenu sans adhérer pleinement à son projet. Comme il l'a toujours fait, le groupe Union des Démocrates et Indépendants soutiendra sans réserve toute décision allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, en particulier lorsqu'il s'agira de stopper l'explosion du chômage et de protéger les Françaises et les Français de la menace du terrorisme islamique" déclare Philippe Vigier.

MAJ 20h00 - 20h00 - France : Emmanuel Macron élu Président de la République. Selon les premières estimations, il récolterait 65,5% des suffrages exprimés.

MAJ 19h00 - Les bureaux de vote viennent de fermer en Eure-et-Loir. Le dépouillement commence. Les premiers résultats à 20 heures.

Selon la Préfecture, à 17h, pour ce second tour de l’élection du président de la République, le taux de participation, pour l’Eure-et-Loir, s'élève à 63,66 %. Au second tour de l’élection présidentielle de 2012, le taux de participation était de 73,48 % à la même heure. La semaine dernière la participation était de 65,97%.

LOIR-ET-CHER - 66,14% (69,23% au premier tour, 75,07% en 2012).

LOIRET - 65,62% (69,37% au premier tour, 69,69% en 2012).

REGION CENTRE VAL DE LOIRE - 66,02% (59,49% au premier tour, 73,09% en 2012).

FRANCE - 65,30% de participation à 17 heures, en baisse par rapport au 1er tour.

Participation à 17h dans quelques communes : Blois 59,94% ; Jallans 77% ; Nogent-le-Rotrou 64,7% ; Nogent-sur-Eure 68% ; Saint-Prest 78%