ORLEANS - Train fantôme : le forain et son employé condamnés

A Orléans, un forain a été condamné cet après-midi à deux ans de prison dont un an et demi avec sursis et 17.000 euros d'amende pour blessures involontaires et travail dissimulé. En mai 2014, deux jeunes filles avaient été grièvement blessées sur le manège du train fantôme qu'il exploitait. L'employé, non déclaré présent au moment des faits, a été condamné lui à un an de prison avec sursis.