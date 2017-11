ORLÉANS - Condamnée à rembourser la CAF et l'assurance

Une Orléanaise de 32 ans a été condamnée pour avoir escroqué la Caisse d'Allocation Familiale et une compagnie d'assurance. Elle avait notamment signalé le vol de sa voiture qui en fait était un véhicule vendu et qui ne lui avait jamais appartenu. Alors qu'elle touchait le RSA, elle s'offrait plusieurs voyages en Afrique et en Amérique. Le tribunal l'a condamnée à rembourser.