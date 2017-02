ORGERES-EN-BEAUCE - Une conférence sur le mammouth

A 15h, ce dimanche la Maison de la Beauce à Orgères nous propose une conférence sur le mammouth. Avec François Colin, biologiste. Il s’est rendu plusieurs fois en Sibérie, où de nombreux vestiges de mammouth ont été retrouvés. Pour mieux faire revivre cet animal, François Colin abordera le projet de faire revivre le mammouth par clonage.

Ce passionné parlera de cet l'animal, de sa biologie et de son extinction. Avec lui, nous remonterons le temps jusqu’à la Préhistoire et nous plongerons dans l’univers du mammouth et des animaux de son époque.

Et si le cousin de l’éléphant peuplait de nouveau les plaines sibériennes ?

Entrée : 3 € par personne.