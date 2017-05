NOGENT-LE-ROTROU – La maison de santé inaugurée

A Nogent-le-Rotrou, la maison de santé a été inaugurée vendredi matin autour des élus rue du Château. La structure a été entièrement réhabilitée au sein de l'hôtel Dieu, un chantier à plus de 2 millions d'euros. La maison de santé regroupe 2 cabinets d'infirmières, 2 médecins et un psychologue et des espaces restent disponibles pour accueillir d'autres médecins et praticiens paramédicaux.