Les bibliothèques font nocturne ce samedi soir. Première édition de la nuit de la lecture, une initiative lancée par le Ministère de la culture. Les couche-tard et les amoureux du livre ont un programme bien chargé. À Nogent-le-Rotrou, on propose des contes pour les enfants, des ateliers créatifs et des jeux de société pour les adultes. L'occasion de casser les préjugés sur les bibliothèques explique la bibliothécaire Catherine Cassegrain.

Rendez-vous de 17h à 22h30.