NOGENT-LE-PHAYE - 2 représentations sur 4 de la comédie musicale Mamma mai, version camping gaz affiche complet

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche prochain à Nogent-le-Phaye sera présentée une comédie musicale mise en scène par Fabien Piccinin : Mamma mia, version camping gaz. 70 chanteurs et musiciens sur scène avec les chansons d'Abba. Les réservations sont ouvertes et déjà les représentations de vendredi et samedi prochain affichent complets.

« BIENVENUE A TOUS ! Vous êtes arrivés au camping de Trouvilliers, à droite juste après la déchetterie. Situé au cœur de la Beauce profonde, Trouvilliers, petit village perdu au milieu des colzas, enchantera vos vacances. Même si les commerces sont fermés depuis bien longtemps, Donna et toute son équipe sont heureux de vous accueillir autour d’un bon verre de Tang !

Vous oublierez vite cette légère odeur de pesticide en découvrant la bonne cuisine de Donna, certifiée 100% huile de vidange bio ! Car chez Donna, MIAM-MIAM Y’A ! »

Représentation : Jeudi 11 mai à 20h30, vendredi 12 mai à 20h30 (COMPLET), samedi 13 mai à 20h30 (COMPLET) et dimanche 14 mai à 15h30 à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye.

Renseignements au 06.23.13.76.73.