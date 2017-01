METEO - Vigilance orange pour l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Sarthe et l'Ile-de-France

MAJ - 11h- Météo France a actualisé sa vigilance orange à 6 heures en ajoutant le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Indre-et-Loire. Pour l'Eure-et-Loir, la vigilance débute à 9h pour se terminer selon les prévisions à 17h. Pour le Loir-et-Cher début à 11h et fin à 19h. Pour le Loiret début à 10h et fin à 19h. La Sarthe a également été ajoutée pour ce matin jusqu'à midi. Au total, ce sont 30 départements qui sont concernés par cette alerte verglas et neige.

Selon Météo France à 11h "Une masse d'air froide persiste encore sur la Normandie et les Pays de la Loire avec des gelées dans les terres : on relève à 10h locale encore -0,7°C à Rouen, -0,6°C à Evreux, -1,2°C à Alençon et -2,1°C au Mans. Les températures sont généralement plus basses et sont comprises entre -2 et -10° C sur la région Centre. Par ailleurs, le redoux se fait sentir sur le littoral avec 3,1°C au Havre et 2,1°C à Dieppe. La perturbation faiblement active qui est arrivée par la Manche en cours de nuit donne toujours localement de faibles chutes de neige ainsi que des précipitations verglaçantes en particulier sur la Haute-Normandie, l'Orne et L'Eure-et-Loir ce qui peut rendre les sols très glissants.

La perturbation faiblement active continue sa progression vers le sud-est durant les prochaines heures. Elle donne de faibles pluies verglaçantes par endroits dans l'intérieur des terres au contact de l'air froid et des sols gelés. Les sols peuvent être particulièrement glissants, rendant cet épisode dangereux.

Le redoux très progressif qui a déjà gagné les départements de la Manche et du Calvados et le littoral de la Haute-Normandie s'étendra très lentement vers l'Orne, l'intérieur de la Seine-Maritime et l'Eure à partir de la mi-journée. Il sera plus tardif sur la région Centre, avec une fin d'évènement pouvant être retardée notamment vers l'est.".

Températures à 8h : Chartres -2,9°, Châteaudun -4,4°, Blois -4,5°, Orléans -7,2°.

Dans la nuit, il a été relevé jusqu'à -7,6° à Châteaudun et -6,7° à Chartres.

Pour en savoir plus : http://vigilance.meteofrance.com/