METEO - Toute la région Centre Val de Loire placée en vigilance orange

Météo France a placé l'Eure-et-Loir, mais aussi le Loiret, le Loir-et-Cher et la Sarthe en vigilance, tout comme les départements de l'Ile de France pour neige et verglas à partir de minuit et jusqu'à dimanche 15 heures. Au total, ce sont 21 départements du centre de la France qui sont concernés par cette vigilance.

Pour Météo France c'est un « épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière. Le verglas, même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités et est particulièrement gênant pour la circulation routière ».

En seconde partie de nuit, un épisode pluvieux progresse du sud vers le nord, touchant dans un premier temps la région Centre, puis le Maine-et-Loire et la Sarthe. Il sera temporairement accompagné de pluies verglaçantes voire de quelques flocons de neige. Ce phénomène pourra durer pendant 2 heures par endroits et rendra les sols particulièrement glissants.

Il concernera essentiellement la région Centre, dans une moindre mesure le Maine-et-Loire et la Sarthe où le phénomène sera plus faible et de plus courte durée.

Une nette amélioration se produira en cours de matinée, toujours du sud vers le nord, avec encore quelques pluies mais surtout un net redoux.

Voir aussi : http://intensite.net/2009/eure-et-loir-pr%C3%A9vision-et-vigilance-m%C3%...

http://vigilance.meteofrance.com/