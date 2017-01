METEO - Les Yvelines et l'Essonne en vigilance orange neige

Météo France a placé ce dimanche, les départements des Yvelines, de l'Essonne et tous les autres départements de l'Ile de France en vigilance orange pour neige et verglas. Episode neigeux suffisamment notable pour engendrer quelques difficultés de circulation en zone sensible comme la région parisienne.

Prévision Météo France pour l'Ile de France : "Les premiers flocons ont déjà été observés cet après-midi, mais ces phénomènes sont marginaux. Une perturbation est attendue par le nord-ouest cet après-midi. Elle est peu active et gagnera l'ensemble de la région en après-midi et soirée. Elle amènera les premières neiges encore mêlées de pluies dans un premier temps. Puis on attend de la neige seule en première partie de nuit.

La neige pourra alors tenir au sol de place en place dans la nuit. On attend d'ici le milieu de nuit un dépôt au sol de neige "mouillée" en général de moins de 2 cm de neige et localement de 2 à 4 cm hors zones urbanisées. Des flocons ou petites neiges pourront encore être aperçus en seconde partie de nuit et jusqu'au petit matin.

Les températures sous abri demain matin seront en général comprises entre -1 et +1 °C, localement -2 °C (Seine-et-Marne notamment). Les sols seront souvent gelés jusqu'en début de matinée demain".

L'Eure-et-Loir, l'Eure, le Loiret et le Loir-et-Cher sont en vigilance jaune, tandis que la Sarthe et l'Orne sont en vert.