METEO - Les Yvelines et l'Essonne en vigilance orange

Météo France a placé ce dimanche matin, les départements des Yvelines, de l'Essonne et tous les autres départements de l'Ile de France en vigilance orange pour neige et verglas. Début de l'évènement ce dimanche à 16h et devrait durer jusqu'à lundi matin. Un épisode neigeux suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation (1 à 3 cm). Les gelées, bien que faibles, sont encore nombreuses ce dimanche matin et une perturbation est attendue par le nord-ouest en fin d'après-midi.

Elle gagnera l'ensemble de l'Ile de France en fin de journée et sera accompagnée de faibles chutes de neige.

L'Eure-et-Loir, comme une très grande partie du nord de la France est en vigilance jaune.