METEO - Le Loiret en vigilance orange

Météo France a placé ce dimanche à 17 heures le Loiret en vigilance orange comme 11 autres départements du Centre de la France. Parmis les autres départements en vigilance orange les deux du Berry (l'Indre et le Cher). L'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher comme l'Orne et la Sarthe sont en jaune.

C'est un épisode orageux actif avec un risque marqué de grêle, de fortes intensités de pluie. Les lignes orageuses qui se déclenchent sur les départements en vigilance orange sont peu mobiles et génèrent des cumuls localement importants. Les cumuls de précipitations pourront atteindre localement 40 à 80 mm sur l'épisode. De plus, ces orages sont accompagnés d'un risque de grêle. Un décalage lent vers l'est de ces orages est prévu dans les heures à venir.