METEO - La région passe de l'orange au vert

Météo France a mis fin à sa vigilance orange pour l'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher ou encore la Sarthe et les Yvelines. Le redoux annoncé arrive et il a même été un peu plus rapide qu'annoncé puisque dès 9 heures la température sous abri en Eure-et-Loir n'était plus négative. Par ailleurs, les pluies ont été très localisées. Ce midi, les températures sont partout repassées positives (+0,5° pour les plus basses sur le Perche). Ces deux dernières heures, « on a observé des pluies verglaçantes faibles et localisées sur l'Indre-et-Loire le Loir-et-Cher et sur le Loiret ; sur le Maine et l'Anjou, ce sont surtout de (faibles) chutes de neige et/ou granule de glace » indique Météo France.

Météo France ajoute : « des pluies faibles et éparses perdurent ensuite jusqu’en début d'après-midi sur le nord-ouest de l'Ile-de-France avant de disparaître à leur tour dans la douceur retrouvée ».

A 11 heures la température était de +1,7 au Mans, de +0,8° à Châteaudun, de +0,7° à Chartres, +0,3° à Orléans et Blois et de +0,4° à Tours.

