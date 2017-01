METEO - L'Eure-et-Loir passe en vigilance orange

MAJ - Lundi 2 janvier à 9h30 - Météo France a levé à 9h la vigilance orange pour l'Eure-et-Loir (voir ICI)

Météo France a élargi la zone placée en vigilance orange. A 16h, l'Eure-et-Loir a été placée en vigilance orange comme les Yvelines, l'Essonne et tout l'Ile-de-France. Selon Météo France « Des pluies verglaçantes faibles sont signalées sur la Mayenne et la Sarthe et approchent l'ouest de l'Eure-et-Loir. » Des pluies verglaçantes faibles gagnent l'ouest de l'Eure-et-Loir en cette fin d'après-midi et dans la soirée. Ces petites pluies évoluent ensuite en flocons ou petites neiges demain en matinée. On attend une brève séquence de phénomènes glissants

Les départements du Loir-et-Cher, Sarthe, Loiret et Orne sont en vigilance jaune.

MAJ - 16H50 - Communiqué de la Préfecture d'Eure-et-Loir : "Des pluies verglaçantes faibles gagnent l'ouest de l'Eure-et-Loir en cette fin d'après-midi et dans la soirée. Ces petites pluies évoluent ensuite en flocons ou petites neiges demain en matinée. On attend une brève séquence de phénomènes glissants".