METEO - L'Eure-et-Loir est en vigilance orange neige verglas pour la matinée de samedi

Météo France a placé l'Eure-et-Loir en vigilance orange ce vendredi midi pour de la neige et du verglas à partir de la nuit prochaine. Les départements de l'Orne, de l'Eure, des Yvelines et de l'Essonne sont aussi concernés par cette vigilance orange. Météo France a toutefois rectifié l'horaire du phénomène dans l'après-midi qui désormais l'annonce pour l'Eure-et-Loir et l'Ile-de-France samedi matin à partir de 9h

Selon Météo France : « En soirée et nuit prochaine les températures repartent à nouveau en forte baisse avec des gelées partout, pouvant être fortes dans l'intérieur des terres. Une perturbation faiblement active arrive dans la nuit de vendredi à samedi par les côtes de Manche et progresse vers le sud-est en seconde partie de nuit.

Elle donne de très faibles chutes de neige à l'avant puis des bruines ou des pluies verglaçantes, notamment dans l'intérieur des terres au contact de l'air très froid ou des sols gelés (de manière plus localisée en régions côtières et en particulier pour le Calvados qui reste à la marge du phénomène). Les sols peuvent alors être particulièrement glissants, rendant cet épisode dangereux.

Le redoux se met en place progressivement par l'ouest à partir de la matinée mais sur l'Eure-et-Loir le risque peut perdurer jusqu'en soirée. ».

Pour en savoir plus : http://vigilance.meteofrance.com/