METEO - Fin de la vigilance pour l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret

MAJ - Dimanche 6h - Météo France a actualisé sa vigilance à 18 heures en rétrogradant l'Eure-et-Loir à la couleur jaune. Elle maintienait sa vigilance orange pour les départements du Loir-et-Cher et du Loiret. Fin de la vigilance orange également pour les Yvelines, mais la conservait pour le département de l'Essonne. Dans la nuit, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Essonne étaient rétrogradés en jaune.

Selon Météo France à 18h : « Les températures commencent à remonter par l'ouest tandis qu'elles ont tendance à baisser à nouveau un peu vers l'est ; le risque de précipitations verglaçantes se concentre progressivement vers le sud-est.

De faibles précipitations éparses sous forme de bruines verglaçantes ou de pluies faibles verglaçantes se produisent au contact de l'air froid et des sols gelés. Cet épisode dangereux concerne progressivement l'est de la région Centre/Val-de-Loire. Le redoux par l'ouest est progressif et le sol peut encore glisser dans un premier temps. »

Température samedi à 15h : Chartres -0,1° ; Orléans +0,2° ; Châteaudun +0,5° ; Blois 1,4°.

Températures samedi à 8h : Chartres -2,9°, Châteaudun -4,4°, Blois -4,5°, Orléans -7,2°.

Dans la nuit de vendredi à samedi, il a été relevé jusqu'à -7,6° à Châteaudun et -6,7° à Chartres.

Pour en savoir plus : http://vigilance.meteofrance.com/