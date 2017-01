METEO - Fin de la vigilance Orange pour l'Eure-et-Loir et les départements de la région Centre

MAJ - 22h00 - Fin de la vigilance orange vent pour l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher. Maintien pour l'Orne, l'Eure et la Sarthe. Prévision Météo France : "Paramètre vent: de très fortes rafales ont été observées sur la région ces dernières heures au passage de la tempête avec jusqu'à 146km/h à Dieppe, 138 km/h à Octeville, 126 km/h à Muids, 109 km/h à Evreux et 108km/h à Rouen. Les vents commencent à faiblir sur le sud et l'ouest.

Paramètre neige: des giboulées de neige ont débuté sur le nord de la Bretagne et la Normandie, se mêlant encore souvent à la pluie, mais les températures baissent rapidement.

Les rafales vont encore, pour la prochaine heure, rester très fortes (entre 100 et 120km/h) sur le nord-ouest de la Seine-Maritime. Ailleurs, les rafales devraient rester soutenues entre 80 et 100km/h voire 110km/h. Le vent va continuer de baisser pour partout repasser en dessous de 100km/h autour de 1h du matin ce vendredi".

Le trafic sur la ligne Paris - Chartres vient de reprendre.

MAJ - 21h45 - Coupures d'électricité à Saulnières depuis 19h15.

Dans le Loiret, une vingtaine d'interventions des pompiers ont été signalés à la République du Centre.

MAJ - 21h30 - Rafale à 21h : Orléans 80 km/h, Chartres 72 km/h, Romorantin 70 km/h.

Selon Ouest France c'est le nord de la Sarthe qui semble le plus touché par des coupures d'électricité : 1500 foyers en étaient privés vers 20h15.

MAJ - 21h15 - Plus de 120 000 foyers sont privés d'électricité dans l'Ouest de la France. La Normandie est la région la plus touchée avec 110 000 foyers sans électricité.

Coupures d'électricité dans le secteur d'Allainville.

La ligne SNCF Rambouillet - Chartres coupée, 5 bus ont été mis en circulation pour les voyageurs en direction de Chartres.

MAJ - 21h00 - Coupures d'électricité signalées dans le secteur d'Unverre, Ozoir-le-Breuil, Combres, Saint-Martin-du-Péan. Des petites coupures du coté de Bonneval...

MAJ - 20h50 - Des coupures d'électricité signalées dans les secteurs de Terminiers, Tremblay-les-Villages, Maillebois. Des chutes d'arbres sur la D923 entre Courville et Chartres. N'hésitez pas à nous communiquer vos informations à redaction@intensite.net

MAJ - 20h40 - Arbre sur la chaussée sur la RN10 à hauteur de Flacey.

MAJ - 20h30 - Des coupures d'électricité nous sont signalées dans plusieurs secteur comme à Senonches, Marboué ou à Châteaudun (rue de Luynes). Des câbles sont sur le sol près de la piscine d'Illiers-Combray. Sur le rail, la ligne Paris-Chartres est paralysé en raison de la chute d'un sapin sur un caténaire à Chartres. Des cars doivent être mis à disposition des voyageurs.

En Normandie, Enedis annonce que 110 000 clients sont privé d'électricité dont 30 000 dans l'Eure et 10 000 dans l'Orne.

Rafale de vent à 20h, jusqu'à 96 km/h à Chartres et à Blois, 93 km/h à Orléans, 91 km/h à Châteaudun.

46 départements sont en vigilance orange à 19 heures et 5 en vigilance rouge. L'Eure-et-Loir et tous les départements limitrophes sont concernés par cette l'alerte qui devrait se poursuivre jusqu'au milieu de la nuit. Dans sa mise à jour à 16 heures, la vigilance est passée à rouge pour 5 départements (Seine-Maritime, la Somme, l'Oise, l'Aisne et les Ardennes).

Rafales de vent relevées à 19h jusqu'à 93 km/h à Blois, 80 km/h à Orléans, 76 km/h à Châteaudun, 65 km/h à Chartres.

MAJ - 19h25 - Un poteau électrique est tombé sur la route en sortant de Brou direction Arrou nous indique Cédric. Des arbres sur la route sont signalés RN12 à hauteur de Cherisy, RN154 à hauteur d'Allaines-Mervilliers.

Prévision Météo France à 19h : « Tempête hivernale de courte durée - mais extrêmement violente en Seine-Maritime- avec plusieurs phénomènes à surveiller : aux vents très violents succéderont de fréquentes giboulées de neige et grésil.

Dépression 988Hpa en baie de Seine générant maintenant des vents forts entre Anjou et Normandie. Sur l'Ouest-Bretagne le vent de nord-ouest qui reste turbulent a commencé à mollir. Conformément à la prévision on a observé cet après-midi : - sur le Finistère : 136km/h à la pointe du Raz, 102km/h à Landivisiau, 91km/h à Brest. - sur le Morbihan : 131km/h Groix, 108km/h à Lorient, 101km/h à Vannes - sur les Cotes d'Armor : 116km/hBrehat, 106km/h Saint Brieuc et 104km/h à Lannion.

Entre 18 et 19h, on a aussi observé : - 133km/h dans la région de Coutances (50) - 114km/h Villers-Bocage (14), 111km/h à Caen (14) - 98km/h à Dinard (35)

Coté ciel, les pluies continues glissent vers l'est tandis que le régime de giboulées se met en place sur la Bretagne, avec partout des températures encore relativement douces.

Le système dépressionnaire va continuer à se creuser dans sa course vers le Nord de la France (980Hpa attendues sur le Pas de Calais).

L'épisode pluvio-venteux marqué va finir de traverser rapidement le nord de la France en début de nuit. Une brève séquence de vents violents à très violents va concerner particulièrement la Normandie : pendant environ 2 à 3h les rafales d'ouest puis de nord-ouest seront violentes avec toujours des pointes à 100/110 km/h dans les terres, et jusqu'à 130km/h sur la Normandie et sur l'ensemble du domaine côtier. Sur la Seine-Maritime les rafales maximales pourraient même (autour de 20h/21h) approcher les 140km/h.

Le vent faiblira rapidement à partir du milieu de nuit mais le régime de nord-ouest plus froid deviendra très instable, parfois orageux (côtes), avec surtout de fréquentes giboulées où neige et/ou grésil prédomineront. De l'intérieur des Cotes d'Armor aux collines de Normandie et du Maine au Nord de la Seine la neige pourra tenir au sol. Par endroits et par cumuls successifs 2 à 5cm de neige voire localement 7 cm vers le Pays de Bray pourront être observés. Par ailleurs les températures finiront par devenir voisines de zéro en fin de nuit/début de matinée, avec donc possibilité de regel local.

Sur les côtes de Manche et d'Iroise, aux pleines mers de ce jeudi soir (coefficient 99) et de vendredi matin(coef. 101), risque de submersions locales.

».

MAJ 11h50 - Message de la Préfecture d'Eure-et-Loir : "Un épisode pluvio-venteux marqué va traverser rapidement le nord de la France ce soir et la nuit prochaine. Une brève séquence de vents violents est attendue d’ouest en est entre 16h et minuit ce jeudi : pendant environ 3 à 4 heures les rafales d’ouest puis de nord-ouest seront violentes avec des pointes fréquentes à 90/100 km/h dans les terres.

Le vent faiblira rapidement à partir du milieu de la nuit mais le régime de nord-ouest plus froid deviendra très instable avec surtout de fréquentes giboulées où neige et/ou grésil prédomineront. Par ailleurs les températures finiront par devenir voisines de zéro en fin de nuit et début de matinée avec donc possibilité de regel local".

