METEO - 37 départements en vigilance orange dont l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret

Météo France a actualité a 14 heures sa carte de vigilance. L'Eure-et-Loir, tout comme le Loir-et-Cher, le Loiret, la Sarthe, l'Orne et l'Ile-de-France restent en alerte. En revanche le département de l'Eure a été rétrogradé en jaune. Au total 37 départements sont en vigilance orange ce samedi après-midi.

Selon Météo France : « Le redoux gagne une grande partie de la Haute-Normandie avec des températures positives excepté sur les zones les plus à l'est. Des plaques de verglas localisées sont néanmoins possibles sur cette région du fait des sols encore froids. Des températures négatives persistent sur l'est de l'Orne, le nord de la Sarthe ainsi que sur la région Centre. La perturbation faiblement active donne toujours localement dans ces secteurs de faibles chutes de neige ainsi que des précipitations verglaçantes qui gagnent progressivement vers le Sud-Est ce qui peut rendre les sols très glissants.

Sur la Haute-Normandie, où la majeure partie des pluies ont quitté la région, on relève 0,4°C à Rouen, 3,6°C au Havre et 4,6°C à Dieppe.

De faibles précipitations éparses sous forme de bruines verglaçantes ou de pluies faibles verglaçantes continuent de se produire au contact de l'air très froid et des sols gelés. Les sols peuvent être particulièrement glissants, rendant cet épisode dangereux. Le redoux par le nord-ouest n'est que très progressif, avec une fin d'évènement retardée vers l'est et une extension au Cher.

Sur la Haute-Normandie, la perturbation faiblement active s'évacue par l'est en début d'après-midi avec des températures de l'air qui deviennent partout positives.

Par contre, de faibles bruines peuvent se produire sur des sols encore gelés, ce qui justifie le maintien en vigilance jaune Neige/Verglas sur la Seine-Maritime et l'Eure. »

Températures à 8h : Chartres -2,9°, Châteaudun -4,4°, Blois -4,5°, Orléans -7,2°.

Dans la nuit, il a été relevé jusqu'à -7,6° à Châteaudun et -6,7° à Chartres.

