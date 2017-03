MÉTÉO - 28 départements dont l'Eure-et-Loir en vigilance orange

MAJ - 11h - Météo France a placé ce dimanche matin à 6 heures, 28 départements de l'ouest de la France en vigilance orange pour des risques d'orage et de fortes rafales de vent. L'Eure-et-Loir et toute la région Centre Val de Loire, mais aussi l'Ile de France, la Normandie et les Pays de la Loire sont concernés. Météo France prévoit l'alerte jusqu'à 19 heures.

L'épisode de pluie continue s'évacue vers l'Est et un temps instable commence à se mettre en place par l'ouest. avec des orages sur la mer., les rafales de vent dépassent les 90km/h à la pointe bretonne.

Dans ce type de temps très instable, des lignes d'averses se succéderont. Certaines très seront actives, accompagnées d'orages, de giboulées avec possibilité de grésil, voire de grêle mais surtout un risque de violentes rafales.

Ces rafales seront le plus souvent comprises entre 70 et 90 km/h mais dans certains secteurs, elles pourront atteindre 100 à 110 km/h voire ponctuellement 120 km/h.

Météo France précise que "cet évènement ne présente pas un caractère remarquable, un épisode de ce type se produisant plusieurs fois par an ; cependant, le risque de phénomènes intenses associés, principalement les rafales de vent, justifie une vigilance toute particulière".