MARGON - "Pour un élève, on supprime une classe"

La carte scolaire sera validée en Eure-et-Loir, le 6 février. En attendant, un premier jet fait état d'une quarantaine de fermetures de classes contre une vingtaine d'ouvertures. Dans les écoles concernées, l'inquiétude monte. L'école de Margon, par exemple, passerait de quatre à trois classes, car l'effectif va baisser d'un élève. Sur place, on craint donc l'augmentation des effectifs et on regrette que le milieu rural ne soit pas suffisamment pris en compte explique, Jonathan Guyot représentant des parents d'élèves au micro de Ludovic Ravailleau.

Une marche est prévue après une assemblée générale à 16h30 à l'école de Margon.