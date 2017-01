MARGON - Pionnière, la ville salue l'interdiction des phytosanitaires

Les produits phytosanitaires sont bannis des espaces verts des collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier, les villes et les villages de France ne doivent plus utiliser de produits de ce type. La commune de Margon, près de Nogent-le-Rotrou, n'en utilisent plus depuis 2010 puisqu'elle a signé la charte zéro pesticides avec Eure-et-Loir Nature. Quel bilan tirer de cette action ? Ecoutez Philippe Ruhlmann, le maire de Margon, interrogé par Elise Vellard.

L'interdiction de produits phytosanitaires dans les jardins des particuliers devrait prendre effet en 2019.