MAINVILLIERS – Primaire : Jean-Jacques Châtel se range derrière Manuel Valls

En politique, Jean-Jacques Châtel le maire (PS) de Mainvilliers indique qu'il apporte son soutien à Manuel Valls pour la primaire de la gauche dimanche 22 janvier. Il indique dans un communiqué avec une vingtaine de personnes( M Bonthoux ; J Châtel, A Chaubeau, G Coulon, C Dibao-Dina, D Edmond, N Faveris, A Fleury, D Frard, J Guillemet, R Hamard, M Lasne, P Lefrançois, M Martin, B Monguillon ; J-C Renaudot, J-P Richard ; N Robert, J Thenaisy et J-J Châtel).. “Nous sommes divers : militants ou non du Parti Socialiste, souvent syndicalistes, toujours membres voire responsables d’associations, assez souvent élus ou anciens élus locaux. Nous voulons pour notre pays un Président qui tienne la barre dans les turbulences françaises, européennes et mondiales, un Président qui soit donc à la fois ferme et rassembleur. Nous voulons que son projet soit à la fois réaliste et progressiste.Nous avons donc choisi Manuel Valls, depuis l’annonce de sa candidature..”