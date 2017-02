MAINVILLIERS - 600.000 euros de travaux réalisés au crématorium

La crémation est un choix funéraire qui a augmenté de 10% en 10 ans et qui s'apprête à prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Le crématorium de Mainvilliers subit actuellement des travaux de rénovation importants. 600.000 euros ont été investis par le délégataire pour remettre la structure aux normes. En 2016, le crématorium de Mainvilliers a procédé à 764 crémations contre 450 il y a dix ans. Ecoutez Olivier Bozier, chef de secteur pour OGF, le délégataire de ce service interrogé par Elise Vellard