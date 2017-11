MAINVILLIERS - 1500 coureurs au 46e cross national de Seresville

Plus de 1 500 athlètes attendus ce samedi à Séresville. Le 46e cross de Seresville sera comme chaque année incontournable. Un trail de 15km sera lancé à 9h45, et une marche nordique de 8km est aussi au programme. Pour le spectacle la course reine de 7,6km partira à 15h30 avec dans ses rangs, Sylvain Dodé, vainqueur en 2016, et Loïck et Julie Chuberre