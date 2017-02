LOIRET - Xavier Beulin, le président de la FNSEA est décédé

Xavier Beulin, le président de la FNSEA est décédé brutalement ce dimanche à l'âge de 58 ans à Donnery dans le Loiret anonce le syndicat. Le président du syndicat agricole était agriculteur à Donnery dans le Loiret.

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Xavier Beulin. L'Agriculture perd un grand homme https://t.co/4DK4xYTrud — La FNSEA (@FNSEA) 19 février 2017

Immense tristesse à l'annonce du décès de Xavier #Beulin dont l'engagement pour l'agriculture française a été exceptionnel — Philippe Vigier (@VigierPhilippe) 19 février 2017

#émotion Décès de @xavierbeulin, grand homme du syndicalisme agricole, dans une période si compliquée pour l'agriculture... https://t.co/oF7gGabsjC — Laure de La Raudière (@lauredlr) 19 février 2017

Je suis sous le choc de la nouvelle du décès de X. Beulin avec lequel j'entretenais des relations proches et amicales. Pensées à ses proches — Serge Grouard (@SergeGrouard) 19 février 2017

Décès d'un pilier du mouvement syndical agricole. Mes condoléances à la famille de Xavier #Beulin, à tous les membres de la #FNSEA pic.twitter.com/duy89rbdtj — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 19 février 2017

Hommage à @xavierbeulin. Le dialogue sur l'agroécologie était vraiment constructif et respectueux. — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 19 février 2017

[Communiqué] Décès de M. Xavier Beulin, président de la FNSEA. pic.twitter.com/PxNHDTSmQd — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 19 février 2017

À une semaine du #SIA2017, le monde agricole perd l'un des leurs. Hommage à Xavier Beulin, un agriculteur au service des agriculteurs. pic.twitter.com/AMqcksWn8k — Gérard Cornu (@gerardcornu) 19 février 2017

Le président @fhollande adresse à l'épouse de Xavier Beulin, à ses proches ainsi qu’aux membres de la FNSEA, ses sincères condoléances pic.twitter.com/k9QYr4J9Kg — Élysée (@Elysee) 19 février 2017

Communiqué de François Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire :"C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès brutal de Xavier Beulin. Sa disparition est celle d'un homme engagé au service de l'agriculture et des agriculteurs. Sa conception exigeante de sa responsabilité à la tête de la FNSEA en ont fait un interlocuteur majeur et considéré des acteurs publics. J'ai en mémoire la qualité des échanges que nous avons eus régulièrement au sujet de l'avenir de l'agriculture.

Pour notre région, il était aussi le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, dont j'ai pu apprécié les grandes qualités humaines et la volonté de mettre en œuvre par le dialogue le rassemblement le plus large au service des grands défis de notre Région.

Profondément humain, il privilégiait toujours la recherche de solutions exigeantes au service de l'avenir, plutôt que les divisions inutiles. La disparition de cet homme public respecté laisse dans la peine toutes celles et tous ceux qui étaient engagés à ses côtés.

C'est à son épouse et à sa famille que j'adresse en mon nom personnel et au nom de l'ensemble de l'Assemblée Régionale mes condoléances les plus attristées." François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire