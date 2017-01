LOIR-ET-CHER – Les contrôles renforcés sur les routes

Trois personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année 2017 sur les routes du Loir-et-Cher. Face à ce triste bilan et des causes répétitives comme la vitesse, ou encore l'alcool, la gendarmerie indique que les contrôles seront plus nombreux sur les routes du département. Le week-end dernier, 22 conducteurs ont perdu leur permis de conduire lors des différents contrôles menés sur le territoire.