LOIR-ET-CHER - Les Archives Départementales s'enrichissent de 400 lettres de la Première Guerre mondiale

400 lettres d'un poilu viennent d'enrichir les Archives Départementales de Loir-et-Cher. L'épouse du petit-fils d’Albert-Jean Després, Agnès Després, souhaitait que ce fonds épistolaire revienne en Loir-et-Cher. Avec la convention de don signée entre Maurice Leroy, président du Conseil départemental, et les arrière-petits-enfants d’Albert-Jean Després, c’est désormais chose faite depuis mardi. Comme le souligne Maurice Leroy, « ces lettres sont un trésor précieux pour enrichir notre mémoire collective et ne jamais oublier ce que fut l’enfer de la Première Guerre mondiale. »

Ce don vient compléter la grande collecte d’Archives privées de la Première Guerre mondiale menée par les Archives départementales de Loir-et-Cher en 2014. La totalité des lettres d’Albert-Jean Després sera numérisée en 2017 et disponible à la consultation, gratuitement, sur le site internet www.culture41.fr, rubrique « Archives départementales ».

La Grande Guerre d’un poilu de Loir-et-Cher

Août 1914, Albert-Jean Després, secrétaire de mairie à Pierrefitte-sur-Sauldre est appelé sous les drapeaux, comme des millions de Français. Il a 32 ans. Durant quatre années, il ne cesse d’écrire à sa femme et à son fils. Nouvelles du front, réflexions sur la guerre, nostalgie de la famille et de la maison… Ce sont, au total, plus de 400 lettres qui apportent un témoignage bouleversant sur l’enfer des tranchées. Albert-Jean sera blessé une première fois en 1915, avant de tomber au champ d’honneur le 29 avril 1918, quelques mois avant la fin des combats.

En photo : ci-dessus, signature des petits enfants et du président du conseil départemental de Loir-et-Cher le 7 février. Ci-dessous, extrait de l'une des 400 lettres.