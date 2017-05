LEGISLATIVES 2017 - En Marche : Les candidatures fusent sur la 3e circonscription

La victoire d'Emmanuel Macron, dimanche soir, à la présidentielle donne des idées en Eure-et-Loir. A six semaines des Législatives les candidats se font connaître. Nicolas Leduc, adhérent de la première heure à En Marche, a ainsi déposé sa candidature pour représenter le nouveau Président, sur la 3e circonscription. Un territoire et une étiquette aussi prisés par (vice-pdt de la Région Centre) et Brigittre Pistre (maire de Frazé).