LA VILLE-AUX-CLERCS - Le clocher de l'église démonté !

La Ville-aux-Clercs dans le Loir-et-Cher a perdu son clocher. Après un an d'expertise, la municipalité a été contrainte de démonter le clocher de l'église pour une mise en sécurité. Des fissures étaient apparues dans le dôme et il menaçait de tomber. Un démontage qui a coûté 45 000 euros. Et pour le remonter et le réparer, la commune va lancer une souscription via la fondation du patrimoine à partir du 9 décembre.

La municipalité a besoin de 280 000 euros. Faute de quoi, le clocher risque de ne pas être remonté.