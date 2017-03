Superbus et Boulevard des Airs en concert le 10 juin à La Loupe. La vente des billets en ligne (Ticket Master et France Billet) est ouverte depuis ce mercredi matin. La billetterie locale ouvrira courant mars à l'Office de tourisme de La Loupe et dans les supermarchés de la commune. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. L'année dernière, le concert des années 80 avait réuni près de 3 000 personnes.