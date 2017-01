ACCIDENT entre Toury et Angerville. Deux poids lourds se sont percutés sur la D2020 à hauteur du Rouvray-St-Denis, vers 7h. Les deux camions sont couchés en travers de la départementale. Une dizaine de pompiers sont sur place.

Leurs chauffeurs seraient légèrement blessés. La circulation est totalement coupée sur l'axe et déviée par les gendarmes entre Toury et Angerville. On vous conseille de passer par Villeuneuve (D6), Andonville (D110) puis par Outarville (D222).