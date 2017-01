INFO LOCALE - A la UNE de ce lundi

Aujourd’hui, lundi 9 janvier, dans l’actu locale sur Intensité :

- Accident sur la D2020 depuis 7h ce matin, 2 poids-lourds impliqués.

- 206 lieux de collecte ont été recensés l'an dernier en Eure-et-Loir pour le don du sang.

-Les 24 dernières heures pour donner votre avis sur la future A154 en Eure-et-Loir.

- Les com'com du Cœur de Beauce et des Terres du Perche élisent leur nouveau président, ce soir.



- Le CICAT, le Centre d'Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie, tient une nouvelle permanence à la maison de l'Etat de Châteaudun, tous les lundis.

- Belle reprise, en rugby, pour Nogent-Le-Rotrou.

- Yoann le Mouillour et Emilie Borget ont remporté les départementaux de cross, hier, à Lèves.

- Invité du jour à 7h45 : l'association les Champs du Possible fête ses un an à Châteaudun. Elle tente de promouvoir le territoire et d'attirer des start-up dans ses locaux. Son président, le député-maire Philippe Vigier est notre invité

- Météo : un peu de pluie et des brouillards et de la grisaille en Eure-et-Loir. il va faire 5 à 7°.