IL Y A 100 ANS EN EURE-ET-LOIR - Un cadavre à Berchères-les-Pierres et Courville, incendie à Montigny-le-Chartif, une femme tombe dans un puits à Charray

Dans le Progrès d'Eure-et-Loir, on lit dans l'édition du dimanche 18 février la découverte d'un cadavre à Berchères-les-Pierres. « Mercredi 14 février, les gendarmes ont découvert à Berchères-les-Pierres, près d'une meule, le corps inanimé d'un jeune homme paraissant âgé de seize à dix-huit ans ». Le journal ajoute ne pas connaître les causes de la mort et annonce que sa famille habite Maintenon.

A Courville, le cadavre d'un ouvrier de 50 ans est découvert après avoir été écrasé par un train. « La tête de l'infortuné était écrasée, les deux bras sectionnés à la hauteur des coudes et les deux jambes broyées. D'après les constatation de M. le docteur Bacon qui a examiné le cadavre, la mort a été instantanée ».

A Montigny-le-Chartif, incendie dans une toiture en chaume. « Dans la matinée de dimanche, le feu a pris à la toiture en chaume de la maison de Mme Lubineau. En un instant l'incendie se propagea à un bâtiment contigu également couvert de chaume et servant de dépendance à la ferme exploitée par les époux Gormier. Fort heureusement la proximité du bourg permit à de nombreuses personnes et aux pompiers de combattre le fléau, de sauver les bestiaux et une partie du mobilier de Mme Lubineau. ». Le journal qui précise les dégâts à 600 francs et ajoute « toute malveillance est écartée. L'on suppose qu'une étincelle sortie de la cheminée à mis le feu à la toiture, très sèche par ce temps de gelée ».

A Châteaudun, vol de lapins et de poules. « Dans la nuit de dimanche à lundi, un malfaiteur inconnu a pénétré chez Mme Durand, propriétaire à Nivouville et dérobé trois lapins et six poules abrités sous un hangar ».

A Charray, une femme tombe dans un puits. « Mercredi dernier au matin, Mme Coursimault puisait de l'eau à son puits avec un seau. Par suite d'un faux mouvement, elle se laissa choir au fond du puits. M. Bouillot qui passait à ce moment s'empressa de chercher du secours ; il put descendre jusqu'à la surface de l'eau et parvint à saisir Mme Coursimault et à l'arracher à une mort certaine ».