HOUDAN – Nouveau rassemblement devant l'abattoir porcin

Dans les Yvelines, un nouveau rassemblement s'est tenu jeudi soir devant l'abattoir de Houdan après la vidéo choc dévoilée par l'association L214 le mois dernier. Plus de 300 personnes ont répondu à l'appel de la FDSEA Île-de-France et des JA pour soutenir l'établissement. Le mouvement a été mis en place pour faire face aux personnes venues défendre la cause animale qui s'étaient également données rendez-vous devant l'abattoir.