HOCKEY - La MSD reçoit dimanche la réserve de Rouen

Pour la 10e journée de nationale 3 de hockey sur gazon, la Madeleine Chartres reçoit ce dimanche à 11h la réserve de Rouen. La saison passée, Chartres s’était imposé 5-3 à domicile après s’être incliné 2-6 à Rouen. le 1er match de la saison contre ce club s’était soldé par une défaite sans appel (0-10) mais aussi contre une équipe composée en très grande partie de joueurs de l’équipe première évoluant en Nationale 2 et n’ayant pas encore débuté leur propre championnat.

Pour le match de dimanche, Rouen viendra avec une équipe largement modifiée s’annonce plus équilibrée. Chartres devrait enregistrer le retour de 4 joueurs et présenter une équipe un peu plus homogène.