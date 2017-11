HOCKEY - La MSD Chartres perd lourdement devant Rouen

Ce dimanche, pour le compte de la 10ème journée de Nationale 3, la MSD Chartres recevait l’équipe réserve de Rouen et perd 3-0. Chartres MSD, avec la rentrée de 4 titulaires, espérait beaucoup de cette rencontre face à un adversaire mieux classée (3ème). Il n’en fut rien face à des Normands plus en jambes, mieux organisés collectivement et surtout plus réalistes face au but .

Le 1er quart d’heure est à l’avantage de Rouen qui profite des mauvaises relances des Chartrains pour marquer dès la 12’ par son avant centre. Puis le jeu se stabilise un peu avec des occasions de par et d’autre jusqu’à la mi-temps sifflée sur le score de 1-0. A la reprise, les 10 premières minutes sont légèrement à l’avantage des Chartrains ; 2 occasions s’offrent à eux, on transformées par précipitation ou manque de lucidité face au but. C’est au contraire, Rouen, par une belle action collective qui va aggraver le score face une défense chartraine un peu esseulée. 2-0 à la 50’.

Les Chartrains essaient de se rebiffer, créent parfois le danger dans la défense adverse par des actions individuelles mais Rouen écarte le danger sans trop de problème. Chartres s’expose de plus en plus aux actions plus rapidement menés par Rouen et sur un contre concède à la dernière minute un petit corner transformé par Rouen .

Score final 3-0 pour Rouen ; sévère pour les Chartrains mais logique tant la supériorité collective des Normands, leur envie de l’emporter, ont été visibles tout au long de la rencontre .

Les Chartrains ont 5 jours pour se remobiliser avant le dernier match à Chartres samedi prochain contre Mer, Les 2 équipes sont à égalité de points en fin de classement .

Les autres résultats :

Le Blanc-Mesnil – CLT Orléans 2-6

Tours - Villiers-le-Bel 1-3

Entente Val de Loire - Cauchois 1-7

